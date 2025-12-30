Gli studenti del Guido Monaco di Pomposa partecipano attivamente a iniziative di donazione di sangue, promuovendo la solidarietà e il senso civico. La scuola si distingue per un approccio innovativo e lungimirante, che valorizza l’impegno sociale dei giovani e favorisce pratiche responsabili. Questa collaborazione rappresenta un esempio di come l’educazione possa contribuire a rafforzare la comunità, formando cittadini consapevoli e sensibili alle esigenze degli altri.

"Il Guido monaco di Pomposa è una scuola non solo sempre al passo con i tempi, ma spesso li anticipa, mostrando una visione lungimirante che si traduce in buone pratiche e azioni pionieristiche". Lo afferma la dirigente del polo scolastico codigorese Angela Lucibello dimostrando come da anni l’intesa che mira a diffondere la cultura della donazione del sangue nelle scuole italiane, coinvolgendo gli studenti in percorsi di sensibilizzazione al volontariato sia una straordinaria realtà nella scuola superiore di Codigoro. La dirigente richiama come su diversi protocollo ministeriali firmati ultimamente, il Polo codigorese li abbia quasi sempre anticipanti poichè erano realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Donazione di sangue, coinvolti i nostri studenti"

Leggi anche: Ministero Istruzione e Avis firmano accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti con focus sull’Educazione civica

Leggi anche: Donazione di sangue, 42 paracadutisti della Folgore al centro trasfusionale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Donazione di sangue, coinvolti i nostri studenti.

Coronavirus. Donazione sangue. Asl Lanciano Vasto Chieti: “I nostri centri di raccolta sono sicuri” - Nella Asl Lanciano Vasto Chieti, dove sono state rafforzate le misure di sicurezza dei Centri di raccolta aziendali e di sorveglianza dei donatori attraverso una rigorosa gestione degli accessi e dell ... quotidianosanita.it

In tempo di Giostra torna la settimana della donazione di sangue - Dal 16 al 21 giugno i quartieristi sensibilizzeranno la cittadinanza recandosi al centro trasfusionale del San Donato per donare sangue Arezzo, 10 giugno 2025 – In tempo di Giostra torna la settimana ... lanazione.it

Colazione «firmata» a Milano per i donatori di sangue - In occasione della settimana della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra il 14 giugno, il Mercato ... corriere.it

Conclusasi oggi l'ultima giornata di donazione dell'anno. 437 le sacche raccolte tra sangue e plasma, 13 meno rispetto l'anno scorso. Non male tenendo conto che abbiamo effettuato una giornata di donazione in meno nell'anno. Ne siamo fieri ed entusiasti di - facebook.com facebook