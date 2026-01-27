Colleferro Al Teatro Vittorio Veneto grande partecipazione ed emozione all’incontro degli studenti dell’IIS Di Via Gramsci con Filomena Di Gennaro

Il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro ha ospitato un incontro tra studenti dell’I.I.S. Di Via Gramsci e Filomena Di Gennaro, suscitando partecipazione ed emozione tra i presenti. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione, contribuendo alla crescita culturale degli studenti e rafforzando il senso di comunità nel territorio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.