Don Backy torna a rivendicare la paternità della canzone ‘L’immensità’, affermando pubblicamente di essere stato il vero autore. In un intervento recente, si rivolge a Mogol, commentando in modo diretto e senza mezzi termini, dicendo: “Sei stato un bricconcello”. La discussione si accende nel contesto della consegna del Premio alla Carriera a Mogol al Festival di Sanremo 2026.

Don Backy ROMA – Dopo l’assegnazione del Premio alla Carriera a Mogol al Festival di Sanremo 2026 si riaccende l’antica disputa tra Don Backy e il noto paroliere, con il cantautore che torna a rivendicare la paternità quasi totale del brano “L’immensità” sostenendo che Mogol intervenne solo per sostituire tre parole. Il pezzo fu presentato da Don Backy e Johnny Dorelli nel 1967. Il cantante è tornato sulla questione ieri a ‘La volta buona’ su Rai 1 e ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una sorta di lettera aperta a Mogol, in cui lo ringrazia per avergli “regalato 5 minuti di gloria e pubblicità, senza nemmeno nominarmi” accreditandosi, scrive “quale autore della mia canzone (alla quale partecipasti, casualmente, con ben 3 parole “Una farfalla volerà” al posto di quello che c’era di mio, ovvero “Il suo profumo ti darà felicità”). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Don Backy torna a rivendicare la paternità de ‘L’immensità’. E a Mogol dice: “Sei stato un bricconcello”

Sanremo, Don Backy: “L’Immensità? È mia, Mogol sostituì tre parole”(Adnkronos) – Leggenda contro leggenda, monumento contro monumento della canzone italiana.

Sanremo, Don Backy contro Mogol per la canzone L'immensità, "È mia e lui sostituì solo tre parole"Don Backy rivendica di avere scritto “L’immensità” nella sua interezza e accusa Mogol di aver modificato solo tre parole, criticando il mancato...

Contenuti e approfondimenti su Don Backy.

Discussioni sull' argomento Sanremo, Don Backy: L'Immensità? È mia, Mogol sostituì tre parole; Sanremo, Don Backy contro Mogol per la canzone L'immensità, È mia e lui sostituì solo tre parole; ? Don Backy: Io padre de L’Immensità, Mogol cambiò tre parole; Don Backy incontenibile contro Mogol post Sanremo: Scrissi io L'immensità, lui cambiò solo tre parole, non mi cita mai.

Sanremo, Don Backy: L’Immensità? È mia, Mogol sostituì tre parole(Adnkronos) - Leggenda contro leggenda, monumento contro monumento della canzone italiana. A 86 anni Don Backy torna a rivendicare la paternità di ... vicenzareport.it

CondividiAiutaci a mantenere "Viva" la Musica Italiana #DonBacky #musicaitaliana #canzoneitaliana #ricordi #emozioni #evergreen - facebook.com facebook