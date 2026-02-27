Sanremo Don Backy | L’Immensità? È mia Mogol sostituì tre parole

A 86 anni, Don Backy, uno dei protagonisti storici della musica italiana, ha rivelato che la canzone “L’Immensità” è stata scritta da lui e che Mogol ha sostituito tre parole del testo originale. La dichiarazione arriva in un momento in cui il cantautore si confronta con la sua lunga carriera e le vicende legate a questa celebre composizione.

(Adnkronos) – Leggenda contro leggenda, monumento contro monumento della canzone italiana. A 86 anni Don Backy torna a rivendicare la paternità di "L'immensità" e lo fa nel momento più simbolico possibile: all'indomani della celebrazione di Mogol al Festival di Sanremo, dove giovedì 26 febbraio il celebre paroliere ha ricevuto il premio alla carriera. E "L'immensità" è stata citata come opera di Mogol, prossimo ai 90 anni. Il cantautore toscano ha rotto oggi il silenzio con una lettera pubblica per riaffermare quella che definisce la sua primogenitura sul brano simbolo del 1967. Una presa di posizione netta, che riporta sotto i riflettori una questione mai del tutto sopita e riaccende il confronto tra due protagonisti assoluti della nostra storia musicale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

