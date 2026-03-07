Divieto di dimora contanti e hashish Denunciato un giovane

Nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno individuato un giovane all’intersezione tra piazza Farini e via Carducci, in zona stazione e giardini Speyer. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di hashish e di una somma di denaro contante. È stato inoltre notificato il divieto di dimora nella zona. Il ragazzo è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e violazioni amministrative.

Nei giorni scorsi, in zona stazione e giardini Speyer, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno individuato una persona sospetta all'intersezione tra piazza Farini e via Carducci. L'uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo allontanandosi frettolosamente ed entrando all'interno di un negozio. Insospettiti dal movimento dell'uomo, la pattuglia è intervenuta all'interno del locale sottoponendolo a controllo. Il sospetto era un giovane di origini straniere sprovvisto di documenti. All'esito delle verifiche sulle banche dati è emerso che era gravato da diversi provvedimenti, in particolare il divieto di dimora nella provincia di Ravenna emesso lo scorso 10 febbraio, l'avviso orale del Questore e un divieto di accesso ai locali pubblici della durata di un anno.