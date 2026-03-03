Città oltre l'ideologia | PNRR mobilità pubblica e turismo elettrico

Le città italiane stanno vivendo una trasformazione grazie agli investimenti del PNRR e alla digitalizzazione, che stanno modificando il modo in cui si muovono le persone e si sviluppano gli spazi urbani. Sono stati realizzati interventi significativi nella mobilità pubblica e nella promozione del turismo elettrico, segnando un cambiamento nel panorama urbano. Questi sviluppi coinvolgono diverse aree della città e rappresentano una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità.