In centinaia a Mestre contro l' attacco Usa in Venezuela Appelli per Trentini

A Mestre, oltre duecento persone si sono riunite davanti al municipio per esprimere la propria contrarietà all'intervento militare statunitense in Venezuela del 3 gennaio. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e appelli per il rispetto del diritto internazionale e la pace. Un momento di confronto e testimonianza della volontà di dialogo e solidarietà tra le comunità.

Più di duecento persone si sono incontrate questa sera a Mestre, davanti al municipio, per manifestare contro l'azione militare americana in Venezuela del 3 gennaio, e chiedere la pace e il rispetto del diritto internazionale. La manifestazione era stata lanciata dai collettivi mestrini,

