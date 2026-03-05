La discesa libera femminile si svolge sulla pista La VolatA in Val di Fassa, dove atlete come Goggia e Pirovano sono pronte a confrontarsi nell’ultima fase della competizione. La gara si svolge in diretta e rappresenta il momento conclusivo di questa tappa del campionato. La pista, situata in una cornice suggestiva, accoglie le atlete in una sfida decisiva.

La fase conclusiva delle competizioni di discesa libera femminile si svolge sulla suggestiva pista La VolatA, in Val di Fassa, offrendo un'ulteriore opportunità alle squadre di affinare le strategie e analizzare le condizioni della neve prima delle gare più decisive. Quest’evento rappresenta un momento cruciale nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, con le atlete pronte a confrontarsi in un ambiente che richiede precisione e reattività elevata. Alle ore 11:00 si svolgerà la seconda prova cronometrata, un momento chiave per le atlete che vogliono perfezionare i propri tracciati e adattarsi alle condizioni della neve. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta sci alpino: discesa libera Val di Fassa 2026, Goggia e Pirovano alla prova decisiva

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e PirovanoBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa,...

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: guida Miradoli. Goggia non spinge, bene Pirovano

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Diretta sci alpino discesa libera Val....

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza; Val di Fassa | Discesa femminile 1 in Diretta Streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming; Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa 2026: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG per le donne.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa Val di Fassa, tv, streamingÈ il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e PirovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

Val di Fassa Ski World Cup - facebook.com facebook