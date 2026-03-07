Diretta gol Serie A LIVE | Atalanta Udinese 2-2 doppietta di Scamacca che pareggia i conti

Durante la 28esima giornata di Serie A, Atalanta e Udinese si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un punteggio di 2-2. Scamacca ha segnato due gol, contribuendo al pareggio. La cronaca della partita, con sintesi, tabellino e moviola, è stata trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti sui risultati e sui momenti salienti dell'incontro.

Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Fabregas, che record con il Como! Solo un allenatore c’era riuscito prima di lui Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. Ci sono due cose da analizzare!» Atalanta, Palladino presenta il match con l’Udinese: «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Udinese 2-2, doppietta di Scamacca che pareggia i conti Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Udinese 0-1, palo di ScamaccaGoretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Atalanta 1-1, pareggia subito Durosinmi!62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Approfondimenti e contenuti su Atalanta Udinese. Temi più discussi: Serie A: Atalanta-Udinese in campo sabato alle 18 DIRETTA; Atalanta - Udinese in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A, oggi Atalanta-Udinese – La partita in diretta; Atalanta-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. LIVE Atalanta-Udinese 0-2 Serie A 2025/2026: Atalanta sfiora il golSerie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Atalanta-Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A, oggi Atalanta-Udinese 0-2 - La partita in direttaL'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l'Udinese nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andat ... adnkronos.com #Atalanta 2-2 #Udinese : Gianluca Scamacca again! #AtalantaUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Serie A, Atalanta-Udinese 0-1 dopo i primi 45': orobici a caccia dell’Europa Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-nap - facebook.com facebook