Diretta gol Serie A LIVE | Pisa Atalanta 1-1 pareggia subito Durosinmi!

Da calcionews24.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta live di Pisa-Atalanta, valida per la 21ª giornata di Serie A. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, grazie alla rete immediata di Durosinmi. In questa pagina troverai sintesi, tabellino, risultati aggiornati, moviola e cronaca in tempo reale. Resta aggiornato sugli sviluppi della partita e sui principali eventi di questa sfida del campionato italiano.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

