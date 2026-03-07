Diretta gol Serie A LIVE | Atalanta Udinese 0-1 palo di Scamacca

Segnaliamo che si sta svolgendo la 28esima giornata di Serie A con diverse sfide in corso. Tra queste, Atalanta e Udinese sono scese in campo con il risultato di 0-1, dopo un tiro di Scamacca che ha colpito il palo. La cronaca e i dettagli aggiornati sono disponibili in tempo reale, con sintesi, tabellino e moviola delle partite.

Aggiornamenti e notizie su Atalanta Udinese. Temi più discussi: Serie A: Atalanta-Udinese in campo sabato alle 18 DIRETTA; Atalanta - Udinese in Diretta Streaming | DAZN IT; Presentazione 27^ giornata Serie A; Serie A, oggi Atalanta-Udinese – La partita in diretta. Atalanta-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Dea di Palladino ospita i bianconeri di Runjaic e si prepara per l'andata di Champions contro il Bayern Monaco ... Serie A, oggi Atalanta-Udinese - La partita in direttaL'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l'Udinese nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andat ... #AtalantaUdinese 0-1 46' | Si ricomincia. Cambiano entrambe le squadre: Udinese: Zarraga Mlacic Atalanta: De Roon Musah #ForzaUdinese #AlèUdin Serie A, Atalanta-Udinese 0-1 dopo i primi 45': orobici a caccia dell'Europa Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1.