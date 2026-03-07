Diretta gol Serie A LIVE | Atalanta Udinese 0-1 palo di Scamacca

Da calcionews24.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segnaliamo che si sta svolgendo la 28esima giornata di Serie A con diverse sfide in corso. Tra queste, Atalanta e Udinese sono scese in campo con il risultato di 0-1, dopo un tiro di Scamacca che ha colpito il palo. La cronaca e i dettagli aggiornati sono disponibili in tempo reale, con sintesi, tabellino e moviola delle partite.

Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. Ci sono due cose da analizzare!» Atalanta, Palladino presenta il match con l’Udinese: «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo!» Como, Fabregas celebra il successo col Cagliari: «Abbiamo dimostrato che siamo fatti di una pasta dura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live atalanta udinese 0 1 palo di scamacca
© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Udinese 0-1, palo di Scamacca

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Atalanta UdineseBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-0, palo dei toscani! Il secondo legnoDiretta Gol Serie A, sfide valido per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...

Atalanta-Slavia Praga 0-0: gli highlights | Champions League

Video Atalanta-Slavia Praga 0-0: gli highlights | Champions League

Aggiornamenti e notizie su Atalanta Udinese.

Temi più discussi: Serie A: Atalanta-Udinese in campo sabato alle 18 DIRETTA; Atalanta - Udinese in Diretta Streaming | DAZN IT; Presentazione 27^ giornata Serie A; Serie A, oggi Atalanta-Udinese – La partita in diretta.

atalanta udinese diretta gol serie aAtalanta-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Dea di Palladino ospita i bianconeri di Runjaic e si prepara per l'andata di Champions contro il Bayern Monaco ... tuttosport.com

atalanta udinese diretta gol serie aSerie A, oggi Atalanta-Udinese - La partita in direttaL'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l'Udinese nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andat ... adnkronos.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.