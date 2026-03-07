Dipendenze e burnout in cucina? So che esistono e cercherò di evitarli Prima delle prove a Masterchef ascoltavo ad alto volume Gigi D’Alessio | così il vincitore Matteo Canzi detto Teo

Matteo Canzi, conosciuto come Teo, ha 24 anni ed è il vincitore della recente edizione di “MasterChef Italia”. Prima di partecipare al programma, ascoltava spesso ad alto volume Gigi D’Alessio. In un’intervista, ha detto di essere consapevole delle dipendenze e del burnout in cucina, e di volerli evitare. L’incontro con lui si è svolto in un clima di soddisfazione ed emozione.

Il brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) che ha studiato International Marketing ha trionfato su Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella) Soddisfatto, stupito ed emozionato. Abbiamo incontrato Matteo Canzi, detto Teo, che a 24 anni ha trionfato a "MasterChef Italia". Il brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) che ha studiato International Marketing ha trionfato su Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella). Al vincitore 100mila euro in gettoni d'oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: "Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina", in uscita il 12 marzo (Baldini+Castoldi).