Chi è Matteo Teo Canzi vincitore di MasterChef Italia 15

Matteo “Teo” Canzi ha conquistato il titolo di vincitore di MasterChef Italia 15. La finale dello show si è conclusa con la consueta cerimonia, in cui il pubblico ha assistito alla dichiarazione del vincitore dopo settimane di competizione intensa. La serata ha visto anche la partecipazione di altri concorrenti e la presentazione di piatti creativi e articolati.

Cala il sipario di MasterChef Italia 15, con una pioggia di coriandoli dorati e la grande emozione del vincitore. A trionfare è stato Matteo "Teo" Canzi, giovane 24enne originario di Olgiate Molgora che ha saputo trasformare la sua timidezza in un linguaggio culinario unico e profondo. Studente di International Marketing con una passione segreta per la musica neomelodica, Teo è entrato nella Masterclass in punta di piedi, portando con sé il sogno di diventare un private chef, oltre che l'amore per la sua Brianza. Il percorso di Teo a MasterChef Nel suo percorso a MasterChef, Teo è cresciuto dimostrando grande determinazione e stupendo i giudici, puntata dopo puntata.

Masterchef Italia 15: vince Matteo Canzi, detto Teo, ed è una bella notiziaAnzi, fin da subito, quando ai casting il giovane brianzolo aveva dato prova delle sue capacità, stupendo Antonino Cannavacciuolo per la sua...

Matteo ‘Teo’ Canzi trionfa a MasterChef 15La quindicesima edizione di MasterChef Italia ha il suo vincitore: Matteo ‘Teo’ Canzi, 23 anni di Molgora (Lecco).

Il Live Cooking di Matteo Canzi | MasterChef Italia 15

Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimoMatteo Canzi vince MasterChef 15: la finale mozzafiato del 5 marzo incorona il nuovo re della cucina italiana in Tv. Ecco chi è e come è andata. libero.it

Masterchef Italia 15: vince Matteo Canzi, detto Teo, ed è una bella notiziaIl giovane brianzolo di ventiquattro anni, studente di International Marketing di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, è il nuovo Masterchef d'Italia ... vanityfair.it

"Ho sempre cercato la perfezione e dopo questa esperienza devo dire che oggi magari non sono perfetto, ma sono felice". E come potrebbe non esserlo il vincitore di MasterChef Italia 2026, Matteo Canzi, 24 anni, brianzolo di Molgora e studente di Internation x.com

#MatteoCanzi (Teo) vince la quindicesima edizione di #MasterChef Italia. In finale ha battuto Carlotta. - facebook.com facebook