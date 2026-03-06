Masterchef 2026 Teo Canzi è il vincitore | Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io

Teo Canzi è il vincitore di Masterchef 2026, conquistando il titolo nella finale della 15esima edizione del talent culinario. La gara si è conclusa con una scena ricca di sorprese e colpi di scena, dopo una lunga serie di imprevisti che hanno caratterizzato l’intera competizione. Alla fine, la giuria ha premiato la sua cucina, definita autentica e personale, con una pioggia di coriandoli dorati a segnare il momento di vittoria.

(Adnkronos) – E' Teo il vincitore di Masterchef 2026. Sorprese e colpi di scena, una lunghissima serie di imprevisti, poi, finalmente, la tanto attesa pioggia di coriandoli dorati: è stata una finale incredibile quella della 15esima edizione del talent culinario. “Ho vinto, ho vinto davanti a tutti, davanti alla mia famiglia, davanti alla mia ragazza e al mio migliore amico. Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. E' un’emozione incredibile", ha detto subito dopo la vittoria. Incoronato dai giudici Bruno Barbieri ("Questo mestiere ti appartiene", ha detto al neovincitore), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli Matteo 'Teo' Canzi ha 24 anni, è brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) ed è uno studente di International Marketing. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

