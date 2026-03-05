In questa terza guerra del Golfo le conseguenze per l’economia mondiale saranno molte

In questa terza guerra del Golfo, le ripercussioni sull’economia mondiale potrebbero essere significative. Il decennio è iniziato con quattro crisi economiche globali in successione, creando un quadro di instabilità che si protrae nel tempo. La situazione attuale si inserisce in un contesto di tensioni e incertezza, con effetti che si riflettono sui mercati internazionali e sui prezzi delle materie prime.

Questo decennio è nato decisamente sotto una cattiva stella. Nel giro di pochi anni si sono verificate ben quattro crisi economiche globali, una successione piuttosto imprevedibile che può sfidare qualsiasi cigno nero. La prima è stata la crisi sanitaria del Covid che ha ridotto il Pil mondiale in maniera drammatica: per l’Italia il calo è stato dell’8%. Dopo due anni è arrivata la guerra regionale, anche se poi si è estesa in maniera indiretta, tra Russia e Ucraina. L’effetto stavolta è stato quello di far esplodere l’inflazione, arrivata a superare il 10% annuo, con una perdita di reddito non più recuperata. Nell’aprile 2025 Trump ha sconvolto il commercio internazionale con le sue tariffe di ritorsione verso più di cento Paesi nel tentativo di tutelare gli interessi economici americani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoHanno tentato di tutto per convincere gli Stati Uniti a non intervenire contro l’Iran e per evitare di essere trascinati in guerra.

