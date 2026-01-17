Prima semina il caos in un locale poi investe un poliziotto col motorino | agente ferito in pronto soccorso

Nella notte di sabato, a Rimini, un cittadino tunisino irregolare ha causato scompiglio in un locale, poi ha investito un agente di polizia con un motorino, procurando ferite che hanno richiesto il pronto soccorso. La Polizia ha arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza, lesioni e spaccio di droga. L’intervento si è concluso con le necessarie misure di sicurezza e l’arresto dell’individuo.

Notte movimentata sui viali del lungomare: un uomo prima lancia bottiglie e distrugge gli arredi di un locale, poi investe un agente che finisce al pronto soccorso. Nel motorino, rubato, 50 grammi di hashish La Polizia di Stato di Rimini, nella nottata di sabato (17 gennaio), ha tratto in arresto un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, pluri pregiudicato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Attorno le 3,30, le Volanti sono state inviate in Viale Principe di Piemonte, zona Miramare, presso un’attività commerciale, in quanto è stato segnalato un soggetto molesto che stava danneggiando gli arredi e lanciando bottiglie contro i dipendenti, anche inserendo un fazzoletto all’interno di una bottiglia di vetro vuota e dando fuoco al fazzoletto stesso, per poi lanciare la bottiglia e infrangerla a terra, per creare maggiore scompiglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

