Palestine Action segnala che l’ultimo detenuto in sciopero della fame rischia la vita. Dopo aver annunciato venerdì l’intenzione di iniziare lo sciopero della sete, ha proceduto come previsto. La sua condizione di salute si aggrava, attirando l’attenzione sulle condizioni dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. La situazione evidenzia le tensioni e le preoccupazioni internazionali riguardo ai diritti umani in questa regione.

L’aveva annunciato venerdì che ieri avrebbe iniziato lo sciopero della sete. E ieri ha puntualmente messo il suo proposito in atto. Potrebbe avere davanti solo altre poche ore di vita, Muhammad Umer Khalid – il ventiduenne di Manchester in custodia cautelare nel carcere di Wormwood Scrubs – anche per via della rara forma di distrofia muscolare di cui soffre. Proprio per questa sua condizione, aveva ricominciato lo sciopero della fame due settimane fa. Vuole un incontro con rappresentanti del governo che lo tengono da oltre un anno senza processo per far parte di un’organizzazione terroristica – tale è considerata Palestine Action, il gruppo nonviolento di attivisti che ha imbrattato un paio di aerei da guerra nella Base Raf di Brize Norton e fatto irruzione nelle sede della Elbit Systems Uk, industria militare israeliana che rifornisce l’esercito britannico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Palestine Action, l’ultimo detenuto in sciopero della fame rischia la morte

