tragedia di crans montana il tribunale di sion dispone la scarcerazione jacques moretti

Il Tribunale di Sion ha deciso la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana. La decisione arriva in seguito alla tragedia di Capodanno, in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e solleva questioni sulla responsabilità e sulla gestione degli eventi pubblici.

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A venti giorni dalla tragedia di Crans-Montana, Piero Costanzo, zio di Chiara Costanzo, una delle giovani vittime italiane, ha espresso tutto il suo dolore e il suo sdegno di fronte a quello che definisce un «tentativo di ritorno alla normalità come se nulla fosse s - facebook.com facebook

#ignotox Tragedia Crans Montana, telecamere spente prima del rogo e conti dei proprietari quasi vuoti: nuove ombre sulle indagini x.com