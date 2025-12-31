L’Aquila nuovo episodio di violenza nel carcere minorile | agente della Polizia penitenziaria aggredito
Un altro episodio di violenza si è verificato presso il carcere minorile dell’Aquila, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito. L’incidente evidenzia le criticità della gestione delle strutture penitenziarie per minori e la necessità di interventi per garantire la sicurezza del personale e dei detenuti. La situazione richiede attenzione e soluzioni concrete per prevenire ulteriori episodi di violenza.
Nuova aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria all’interno dell’istituto penale per minorenni dell’Aquila. A denunciarlo è il Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che segnala una situazione sempre più critica all’interno della struttura.L’episodio si sarebbe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
