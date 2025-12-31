Violenza in carcere agente della polizia penitenziaria colpito con calci e pugni da un detenuto | ricoverato in ospedale

Un agente della Polizia penitenziaria di Ancona è stato aggredito da un detenuto, riportando lesioni che hanno richiesto un ricovero ospedaliero di 21 giorni. L'episodio evidenzia le problematiche di sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie e la necessità di interventi mirati per prevenire simili incidenti.

Una prognosi di 21 giorni, è la conseguenza delle lesioni subite da un agente della Polizia penitenziaria di Ancona, vittima di una aggressione da parte di un detenuto. L'atto di violenza è avvenuto nella mattina di ieri, 3o dicembre 2025, nel carcere di Montacuto. Erano circa le 10.30: il.

Carcere di Sulmona: aggressione a un agente della polizia penitenziaria da parte di un detenuto - Un nuovo episodio di violenza si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri nel carcere di Sulmona. abruzzolive.it

Genova: detenuto cerca di cavare un occhio ad agente di custodia - Grave episodio di violenza nel carcere di Genova Marassi, dove un detenuto sottoposto a osservazione psichiatrica ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria durante un ordinario giro di controllo ... telenord.it

Augusta. Aggressione inaudita in carcere, detenuto lancia olio bollente contro poliziotto

Sulmona, nuova aggressione nel carcere di massima sicurezza: agente ferito Nuovo episodio di violenza nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, dove un agente di polizia penitenziaria di 25 anni sarebbe stato aggredito da un detenuto di 23 anni, - facebook.com facebook

