Derby Milan-Inter Chivu | Serve continuità confermare la nostra identità

Alla vigilia del derby di Milano, l’allenatore dell’Inter ha sottolineato l’importanza di mantenere la continuità e di confermare l’identità della squadra. Durante la conferenza stampa, ha analizzato le sfide future e le aspettative per la gara contro il Milan, evidenziando gli aspetti da migliorare e le priorità da seguire. La partita si giocherà nelle prossime ore nello stadio di San Siro.

Alla vigilia del derby di Milano, l’allenatore dell’Inter Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro il Milan. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’importanza della partita, evidenziando il valore della stracittadina e la necessità di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Per Chivu il derby rappresenta sempre una gara unica, capace di andare oltre la classifica. Due squadre della stessa città, entrambe con grandi ambizioni, pronte a contendersi una partita dal forte valore simbolico e sportivo. “È un derby e sappiamo tutti quello che rappresenta per due squadre forti della stessa città”, ha dichiarato l’allenatore dell’Inter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione ma l'identità e le ambizioni che ci siamo costruiti ci permettono di essere sereni»

Chivu prima di Parma Inter: «La nostra identità non cambia, ecco cosa servirà oggi. Sulle mie emozioni rispondo così»

Chivu: Thuram ha la febbre e non si è allenato... Calha ok, noi avanti con le nostre convinzioniIl tecnico dell'Inter presenta il derby: Ci sono grandi ambizioni, ma non possiamo cambiare la nostra identità. Andranno capiti i momenti della partita ... gazzetta.it

Thuram in dubbio per il derby: gioca Milan-Inter? Cosa ha detto ChivuAllarme derby in casa Inter riguardo le condizioni di Marcus Thuram, in dubbio per la sfida di domenica col Milan: lo ha annunciato Chivu in conferenza. goal.com

