Chivu prima di Parma Inter | La nostra identità non cambia ecco cosa servirà oggi Sulle mie emozioni rispondo così

Prima del calcio d’inizio della partita tra Parma e Inter, l’allenatore Cristian Chivu ha condiviso alcune riflessioni sulla sua visione della squadra. Ha sottolineato che la nostra identità rimane immutata e ha spiegato cosa sarà fondamentale in questa occasione. Le sue parole sono un esempio di professionalità e attenzione ai dettagli, offrendo uno sguardo sincero sulle emozioni e le strategie che guideranno l’Inter in questa sfida.

Inter News 24 L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua prima del calcio d'inizio del match contro il Parma: le sue parole. Intervenuto nel corso del prepartita di Parma Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato così la sfida valevole per il 19° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. CHE INTER ASPETTARSI? – « L'Inter credo che in questo momento ha un'identità chiara. Prova a fare determinate cose con intensità, con ambizione e fiducia, non cambierà nemmeno stasera il nostro atteggiamento e la nostra idea » CHE LAVORO SERVIRA' OGGI CONTRO IL PARMA? – « L'atteggiamento nostro è quello.

