I dubbi della minoranza sul Piano | Sono troppi i punti poco chiari

Il gruppo consiliare “Siamo il Golfo dei Poeti” ha presentato al Comune di Lerici alcune osservazioni sul Piano di recupero agrario relativo a un uliveto storico di circa 85 ettari tra la Serra e Tellaro. Tra i dubbi sollevati, spiccano alcune aree del documento considerate poco chiare, che richiedono approfondimenti per garantire trasparenza e corretta tutela del territorio.

Piano di recupero agrario per un uliveto storico di circa 85 ettari tra la Serra e Tellaro: il gruppo consiliare “ Siamo il Golfo dei Poeti ”, formato da Emanuele Nebbia Colomba e Bernardo Ratti, ha inviato al Comune di Lerici le proprie osservazioni. Il Piano era stato voluto dall’amministrazione lericina – con incarico conferito all’ingegner Antonio Chirico, all’agronomo agronomo Paolo Caviglia e all’architetto Doriano Lucchesini – e adottato a maggioranza in consiglio comunale lo scorso mese di novembre, con l’obbiettivo di na creare le condizioni per il recupero da parte di persone che volessero investire nella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

