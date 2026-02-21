Cesena KO | 7 sconfitte 9 Mignani a rischio? Dubbi e fischi

La recente sconfitta del Cesena, che ha subito la settima battuta d’arresto in nove partite di campionato, ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e società. La prestazione del team ha evidenziato problemi difensivi e mancanza di continuità in attacco, complicando la posizione dell’allenatore. Il risultato negativo ha alimentato dubbi sulla strategia adottata e sul futuro tecnico, mentre i fischi dei supporter si sono fatti più intensi allo stadio. La situazione resta sotto osservazione.

Cesena, la Sconfitta Amplifica i Dubbi: Mignani Tra Fiducia Societaria e Contesto Preoccupante. La settima sconfitta nelle ultime nove partite di Serie B ha gettato un'ombra pesante sul futuro del Cesena. Il rocambolesco 3-2 contro lo Spezia, maturato sabato 21 febbraio 2026 al Manuzzi, ha scatenato la frustrazione dei tifosi, che hanno espresso il proprio disappunto con fischi prolungati al termine della partita. L'allenatore Michele Mignani, pur ammettendo le difficoltà del momento, ha sottolineato di aver percepito la fiducia della società prima dell'incontro, ma ha espresso incertezza riguardo al futuro immediato.