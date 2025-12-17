Una foca monaca nella laguna di Venezia dove già nuota il delfino Mimmo | il video dell'avvistamento

17 dic 2025

Nella suggestiva cornice della laguna di Venezia, un nuovo avvistamento di mammiferi marini sorprende gli amanti della natura. Dopo il delfino Mimmo, un'altra presenza inattesa è stata immortalata al tramonto: una foca monaca nelle acque del lido. Le immagini catturate offrono uno scorcio affascinante sulla biodiversità di questa particolare zona.

Dopo il delfino Mimmo, un altro mammifero marino è stato avvistato nella laguna di Venezia: le immagini al tramonto di una foca monaca nelle acque del lido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

foca monaca laguna veneziaVenezia, foca monaca avvistata in laguna dopo il delfino Mimmo - Il video dell'avvistamento è stato girato al tramonto, nei pressi della Bocca di Porto del Lido. tg24.sky.it

foca monaca laguna veneziaUna foca monaca nella laguna di Venezia dove già nuota il delfino Mimmo: il video dell’avvistamento - Le acque della Serenissima negli ultimi tempi sono diventate un'attrazione per specie decisamente ... fanpage.it

