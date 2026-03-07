Defibrillatori controllate le scadenze delle piastre

La onlus Ets Regalami un Sorriso ha consegnato nuove piastre di ricambio per i defibrillatori installati presso la Farmacia di Paperino e la Stazione dei Carabinieri di Jolo. La consegna è avvenuta il 7 marzo 2026 a Prato. Le piastre devono essere controllate regolarmente per verificare le scadenze e garantire il funzionamento corretto dei dispositivi.

Prato, 7 marzo 2026 – La Ets Regalami un Sorriso ha provveduto alla consegna delle nuove piastre di ricambio per i defibrillatori installati presso la Farmacia di Paperino e la Stazione dei Carabinieri di Jolo. Si tratta di un intervento programmato, reso necessario dalla naturale scadenza dei dispositivi che garantiscono il corretto funzionamento di queste apparecchiature salvavita. Presso la postazione di Jolo è stata inoltre sostituita anche la batteria del defibrillatore, donato dall'associazione nel 2019, assicurando così la piena efficienza dell'apparecchio. Il defibrillatore rappresenta uno degli strumenti più importanti nella gestione dell'arresto cardiaco improvviso.