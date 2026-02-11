Controlli a tappeto al parco delle Groane Controllate 75 auto | cinture mancanti e telefono alla guida le contestazioni più frequenti

La polizia ha fermato 75 auto nel parco delle Groane durante un controllo straordinario. I controlli hanno portato alla contestazione di diverse infrazioni, principalmente per cinture di sicurezza non allacciate e uso del telefono alla guida. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata soprattutto nei comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso, in un’operazione mirata a rafforzare la sicurezza e a combattere lo spaccio di droga sul territorio.

Monza, 10 febbraio 2026 – Controlli a tappeto al parco delle Groane. La Questura di Monza e della Brianza ha coordinato un servizio straordinario di prevenzione nel territorio nei comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso, con l’obiettivo del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e il rafforzamento della sicurezza urbana. L’attività è stata svolta sulla base di quanto definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e ha coinvolto agenti della polizia di Stato (Questura e Squadra mobile), due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e pattuglie delle polizie locali di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Martedì 9 dicembre, un'ampia operazione di controllo ha interessato l’area delle Groane, coinvolgendo numerose forze dell’ordine.

