De Luca e M5S replicano a Civitas

Il governatore della regione e il Movimento 5 Stelle rispondono alle critiche di Civitas, affermando che non c’è bisogno di creare un inceneritore dei rifiuti. Secondo loro, la costruzione di questa struttura sarebbe superflua e troppo costosa, e quindi non giustificata. La discussione riguarda le posizioni di queste due parti sul progetto e la sua utilità.

ORVIETO "Non esiste alcuna necessità di indebitare i cittadini con la costruzione di un inutile e costoso inceneritore dei rifiuti ". Lo dice l'assessore regionale all'ambiente Thomas De Luca rispondendo alla lista di maggioranza al Comune di Orvieto, Civitas, che aveva invocato la realizzazione dell'inceneritore come unica soluzione per fare fronte al progressivo esaurimento delle discariche, compresa quella di Orvieto."E' stato ridotto del 23% il conferimento dei rifiuti in discarica non solo grazie al blocco dei rifiuti da fuori regione, ma anche con il dimezzamento delle importazioni e il crollo dell'indifferenziato-dice De Luca –, abbiamo riportato il sistema sotto controllo in un solo anno, spazzando via chi aveva trasformato l' Umbria nella "pattumiera del centro Italia"".