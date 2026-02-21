Salerno | M5S sfiducia De Luca scossa al campo largo e nuove

Il Movimento 5 Stelle di Salerno ha deciso di sfiduciare pubblicamente De Luca, rompendo gli accordi sul “campo largo” e creando tensioni tra le forze politiche. Pecoraro ha annunciato che il partito non supporterà più il governatore, cambiando gli equilibri delle prossime elezioni. Questa presa di posizione ha agitato il panorama politico locale, portando a un nuovo scenario con candidati e alleanze da definire. La situazione resta in costante evoluzione a poche settimane dal voto.

Salerno al voto: M5S rompe gli indugi, Pecoraro esclude appoggio a De Luca e ridisegna gli equilibri elettorali. Salerno si prepara a una campagna elettorale comunale che si preannuncia tutt'altro che scontata. L'assessore regionale Claudia Pecoraro del Movimento 5 Stelle ha escluso un possibile appoggio all'ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in vista delle prossime elezioni, aprendo uno scenario di incertezza sul fronte del cosiddetto "campo largo". La decisione, maturata a seguito delle recenti dichiarazioni di De Luca che aveva manifestato interesse a candidarsi a sindaco, complica i piani di una coalizione progressista e proietta l'M5S in una posizione di chiara opposizione all'amministrazione in carica.