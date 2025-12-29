Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore | Ora è l'angelo di Natale di mamma e papà

Il 25 dicembre, la tragica perdita della piccola Isobel Wallace, di soli 2 anni, ha sconvolto la famiglia in Inghilterra. La bambina è caduta nello stagno ghiacciato di casa, perdendo la vita. Un incidente che ha portato dolore e lutto, lasciando un ricordo triste di un Natale segnato da una perdita improvvisa.

Bimba di due anni cade nel fiume e viene uccisa dai piranha - Una bambina di due anni è morta dopo essere caduta nel fiume e attaccata da un branco di piranha. today.it

Tragedia sul fiume, una bimba di 2 anni cade in acqua e viene divorata dai piranha - Una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere caduta in acqua ed essere stata aggredita da ... msn.com

Taormina, un pacemaker senza fili su una bimba di 10 anni: è uno dei pochi casi al mondo https://qds.it/taormina-pacemaker-installato-bimba-10-anni-ospedale-messina-sanita/ - facebook.com facebook

Taormina: Pacemaker senza fili a bimba di 10 anni x.com

