Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore | Ora è l'angelo di Natale di mamma e papà
Il 25 dicembre, la tragica perdita della piccola Isobel Wallace, di soli 2 anni, ha sconvolto la famiglia in Inghilterra. La bambina è caduta nello stagno ghiacciato di casa, perdendo la vita. Un incidente che ha portato dolore e lutto, lasciando un ricordo triste di un Natale segnato da una perdita improvvisa.
La piccola Isobel Wallace è morta cadendo nello stagno gelato di casa, in Inghilterra, il giorno di Natale. L'addio della mamma: "Non saremo più sui social". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore: “Ora è l’angelo di Natale di mamma e papà” - La piccola Isobel Wallace è morta cadendo nello stagno gelato di casa, in Inghilterra, il giorno di Natale. fanpage.it
