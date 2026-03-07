Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso

Un club di Premier League sta seguendo da vicino Darwin Nunez, attaccante dell’Al Hilal, con l’obiettivo di portarlo in squadra a giugno. La Juventus potrebbe avere un’opportunità di mercato, mentre il club inglese sembra deciso a superare la concorrenza per il centravanti. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli ufficiali sulla possibile cessione.

