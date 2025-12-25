Mercato Juventus occasione a zero direttamente dalla Premier League! Nel mirino per giugno c’è quel difensore centrale | il profilo
Mercato Juventus, idea low cost per la difesa: piace un centrale mancino in scadenza, ma c’è tanta concorrenza estera. La macchina organizzativa della Juventus non si ferma mai ed è già proiettata alla pianificazione della prossima stagione, con l’obiettivo prioritario di rinforzare la rosa anticipando le rivali europee. L’attenzione della dirigenza bianconera si è spostata con decisione sulla Premier League, un mercato ricco di opportunità, specialmente per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto. Secondo le puntuali ricostruzioni fornite dall’esperto Matteo Moretto, il nome nuovo finito sul taccuino della dirigenza è quello di Marcos Senesi, solido difensore centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino quel centrocampista: può arrivare direttamente dalla Saudi Pro League! Il nome
Leggi anche: Nuovo ds Juve, spunta una nuova opzione direttamente dalla Premier League: può diventare un’idea concreta. Il profilo
Dejan Stankovic torna in panchina: ufficiale la nuova squadra; Chi è Xaver Schlager e perché la Juventus lo ha messo nel mirino: può partire a parametro zero; Asse di mercato tra la Juve e le milanesi? Idea Ricci, no all'Inter per Cambiaso; Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali.
Mercato Milan, occasione dalla Juventus a parametro zero. Le ultimissime - Segui gli aggiornamenti Il calciomercato italiano si accende sull’asse Torino- milannews24.com
Juventus, per la difesa si valuta Senesi a parametro zero per giungo - La Juventus, a giungo, rinforzerà la sua difesa e il nome che sarebbe finito nel mirino dei bianconeri è quello di Marcos Senesi ... it.blastingnews.com
A zero nel 2026, la Juve anticipa l’arrivo a gennaio - La Juventus è alla ricerca di un difensore e l'occasione potrebbe arrivare a gennaio visto il contratto in scadenza nel 2026 ... calciomercatonews.com
(Gds) "Anche con Spalletti il sogno di mercato della Juventus è Tonali, occhio a David come contropartita.." https://ow.ly/ocBS50XO6HG - facebook.com facebook
For the summer mercato, Juventus are looking at 3 targets: - Marco Palestra (20). - Morten Hjulmand (26). - Ismaël Koné (23). [ @CorSport] x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.