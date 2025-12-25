Mercato Juventus, idea low cost per la difesa: piace un centrale mancino in scadenza, ma c’è tanta concorrenza estera. La macchina organizzativa della Juventus non si ferma mai ed è già proiettata alla pianificazione della prossima stagione, con l’obiettivo prioritario di rinforzare la rosa anticipando le rivali europee. L’attenzione della dirigenza bianconera si è spostata con decisione sulla Premier League, un mercato ricco di opportunità, specialmente per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto. Secondo le puntuali ricostruzioni fornite dall’esperto Matteo Moretto, il nome nuovo finito sul taccuino della dirigenza è quello di Marcos Senesi, solido difensore centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, occasione a zero direttamente dalla Premier League! Nel mirino per giugno c’è quel difensore centrale: il profilo

Leggi anche: Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino quel centrocampista: può arrivare direttamente dalla Saudi Pro League! Il nome

Leggi anche: Nuovo ds Juve, spunta una nuova opzione direttamente dalla Premier League: può diventare un’idea concreta. Il profilo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dejan Stankovic torna in panchina: ufficiale la nuova squadra; Chi è Xaver Schlager e perché la Juventus lo ha messo nel mirino: può partire a parametro zero; Asse di mercato tra la Juve e le milanesi? Idea Ricci, no all'Inter per Cambiaso; Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali.

Mercato Milan, occasione dalla Juventus a parametro zero. Le ultimissime - Segui gli aggiornamenti Il calciomercato italiano si accende sull’asse Torino- milannews24.com

Juventus, per la difesa si valuta Senesi a parametro zero per giungo - La Juventus, a giungo, rinforzerà la sua difesa e il nome che sarebbe finito nel mirino dei bianconeri è quello di Marcos Senesi ... it.blastingnews.com