Jesi il balletto di Milano in Romeo e Giulietta in scena lunedì al Pergolesi

Jesi (Ancona), 23 dicembre 2025 -Romeo e Giulietta: l’amore che sfida l’impossibile, eterno come la luce. La celebre tragedia di William Shakespeare rivive in danza grazie alla vibrante coreografia e ai costumi di Federico Veratti e alle scenografie di Marco Pesta per il Balletto di Milano, al Teatro Pergolesi di Jesi, lunedì prossimo (ore 21). Sulle punte, tra abbracci struggenti e duelli vibranti, la storia si fa carne, emozione, battito, sulle note dell’ouverture fantastica “Romeo e Giulietta” composta da Cajkovskij nel 1869. Ambasciatore della danza italiana attraverso le sue straordinarie performance in tutto il mondo, il Balletto di Milano (BdM) è una compagnia artistica importante, ospite dei teatri più prestigiosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, il balletto di Milano in Romeo e Giulietta in scena lunedì al Pergolesi Leggi anche: "Romeo e Giulietta" rivive al Teatro Pergolesi con il Balletto di Milano Leggi anche: "Romeo e Giulietta" del Balletto di Milano apre la Stagione 2025-2026 del Teatro Salieri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Jesi, il Balletto di Milano in Romeo e Giulietta chiude la Stagione Lirica del Teatro Pergolesi; Romeo e Giulietta rivive al Teatro Pergolesi con il Balletto di Milano. Jesi, il balletto di Milano in Romeo e Giulietta in scena lunedì al Pergolesi - La celebre tragedia di William Shakespeare rivive in danza grazie alla vibrante coreografia e ai costumi di Federico Veratti e alle scenografie di Marco Pesta ... msn.com

