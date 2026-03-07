A Lahti, Daniel Tschofenig ha vinto la gara di salto, ottenendo la sua terza vittoria in questa stagione e contribuendo a portare a 300 il numero di successi dell’Austria in Coppa del Mondo. A podio sono saliti anche Kobayashi e Prevc, mentre l’azzurro Cecon si è classificato 24esimo. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti di alto livello.

Daniel Tschofenig conquista la terza vittoria stagionale e regala all’Austria il successo numero 300 in Coppa del Mondo. Sul trampolino grande di Lahti, in Finlandia, l’austriaco si impone al termine di una gara di altissimo livello, chiusa con 299.4 punti complessivi e costruita grazie a due salti solidissimi che gli hanno consentito di precedere di pochissimo il neo vincitore della sfera di cristallo Domen Prevc e il giapponese Ryoyu Kobayashi, completando così un podio di grandissimo prestigio. La competizione finlandese, disputata a meno di ventiquattro ore dalla gara di venerdì che aveva visto la clamorosa squalifica proprio di Prevc dopo il successo sul campo, ha regalato un finale estremamente serrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniel Tschofenig beffa Prevc a Lahti: podio di lusso con Kobayashi! Stupisce l’azzurro Cecon: 24mo

