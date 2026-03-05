Salto con gli sci Nika Prevc domina a Lahti e vince la terza Coppa del Mondo di fila!

Nika Prevc si aggiudica la terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo di salto con gli sci a Lahti, confermando il suo predominio nella stagione 2025-2026. La gara si è conclusa con la slovena in testa, permettendole di festeggiare con sei appuntamenti d’anticipo la leadership generale. La competizione ha visto altri atleti sfidarsi sul trampolino, ma nessuno ha messo in discussione la sua posizione.

Nika Prevc vince ancora e festeggia con sei gare d’anticipo la certezza aritmetica del successo nella classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. La fenomenale atleta slovena ha trionfato per dispersione nella prima competizione individuale del weekend sul trampolino grande di Lahti, aggiornando le statistiche incredibili del suo inverno e mettendo le mani sulla Sfera di Cristallo per il terzo anno di fila. La ventenne di Kranj, oltre alla conquista della terza Coppa del Mondo, ha eguagliato inoltre quest’oggi il primato assoluto di affermazioni individuali in una singola stagione per il circuito maggiore femminile di salto speciale a quota 15 (cifra già raggiunta in passato dalla stessa Prevc nel 2024-2025 e da Sara Takanashi nel 2013-2014). 🔗 Leggi su Oasport.it

