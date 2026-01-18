Salto con gli sci | Domen Prevc resiste a Kobayashi a Sapporo anche Tschofenig sul podio

Domen Prevc si impone a Sapporo, mantenendo la testa davanti a Ryoyu Kobayashi e Tschofenig, che completa il podio. Nonostante l’ottima performance del giapponese, è Prevc a conquistare la vittoria, dopo una gara equilibrata e senza sorprese. La competizione conferma l’alto livello degli atleti e la solidità delle loro prestazioni in un contesto di grande attenzione internazionale.

Non arriva il colpo casalingo a Sapporo. Ryoyu Kobayashi le prova tutte, disputa una gran bella gara davanti al pubblico suo connazionale, è il migliore nella seconda serie, ma è ancora Domen Prevc a vincere. Classifica generale del Tour de Ski a parte, è il suo nono successo stagionale, ottenuto con la necessità di passare progressivamente da stanga 17 a 15 e poi a 14, la sua e quella degli ultimi della seconda serie. 277.7 il punteggio totale, con 3.5 punti di vantaggio sul Concorde giapponese. A completare il podio c'è Daniel Tschofenig, che lo toglie con 265.8 a uno dei grandi veterani non solo d'Austria, ma dell'intero circuito: Manuel Fettner, che viene rimontato nella seconda serie e deve accontentarsi di 262.

