Cargo High-Tech è una bottega milanese che, nonostante le sfide del caro affitti e la crescita del commercio elettronico, continua a mantenere viva la propria presenza nel cuore della città durante le festività natalizie.

Milano, 15 dicembre 2025 – Nelle giornate clou dello shopping natalizio c’è una realtà che resiste e non si arrende al caro affitti e alla concorrenza del commercio online. La riapertura di Cargo High-Tech in corso Como 6, dopo lo sfratto nel luglio scorso che ha costretto la proprietà ad abbandonare la parte più ampia dello spazio espositivo, è sostenuta da storici e nuovi clienti del negozio di mobili, accessori e arredi per la casa di design, e dallo sforzo dei dipendenti. “È un’avventura che si misura giorno per giorno – spiega l’architetto Mauro Bacchini, fondatore della società nei primi anni ’80 – una scelta coraggiosa e controcorrente in uno spazio più piccolo del precedente. Ilgiorno.it

Cargo High-Tech, la bottega che resiste al caro affitti e il commercio online - I numeri dello shopping natalizio rende sostenibile la nuova (e più piccola) casa del design in corso Como Salvi 23 posti di lavoro grazie agli ammortizzatori sociali. ilgiorno.it