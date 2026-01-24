Spaccia droga nel parcheggio | arrestato Nella sua casa sequestrati ben novemila euro

Un brigadiere dell'Arma, fuori servizio ma in servizio, è stato arrestato per aver spacciato droga nel parcheggio. Durante le operazioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa novemila euro nella sua abitazione. L’intervento, condotto da carabinieri e polizia, ha portato all’arresto e al sequestro di sostanze e denaro, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità nel territorio.

Due distinte operazioni antidroga di carabinieri e polizia. Protagonista della prima un brigadiere dell'Arma che non era di turno, ma pur sempre in servizio. Per cui, quando ha notato un ragazzo, nel parcheggio di un'attività commerciale, avvicinarsi a un uomo e passargli qualcosa nelle mani, il campanello di allarme è subito scattato. Ipotizzando che tra i due ci potesse essere stato uno scambio di droga, il brigadiere in servizio alla sezione radiomobile della compagnia di Foligno, ha chiesto l'intervento dei colleghi che hanno bloccato il giovane, 25 anni di nazionalità albanese, e lo hanno controllato.

