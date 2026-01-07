Novoli omaggio alla figura di san Francesco a 800 anni dalla morte
A Novoli, il Teatro comunale ospiterà due serate dedicate a San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. L’evento, programmato per mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, intende rendere omaggio alla figura del santo e alla sua eredità spirituale, offrendo un’occasione di riflessione e memoria per la comunità locale.
NOVOLI – Mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, al Teatro comunale di Novoli, due serate dedicate a San Francesco d’Assisi, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua morte.Oggi, alle 20, il concerto-spettacolo La spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi, di Fabrizio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: San Francesco, gli eventi per gli 800 anni dalla morte. Il commento di Rondoni
Leggi anche: San Francesco rivive in 10 città attraverso la scultura contemporanea. Il progetto per celebrare gli 800 anni dalla morte del santo
La Fòcara 2026, a Novoli da domani al via la festa di Sant’Antonio Abate - La grandiosa Fòcara dedicata al patrono sant'Antonio Abate è uno dei più grandi falò rituali tradizionali del ... corrieresalentino.it
RadioOk. . La Fòcara di Sant’Antonio Abate si presenta in Regione Puglia e accende il racconto dell’edizione 2026, intitolata “Radici di Fuoco”. Un rito antico che ogni anno trasforma Novoli in uno dei cuori pulsanti dell’inverno salentino, unendo tradizione, fe - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.