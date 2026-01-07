Novoli omaggio alla figura di san Francesco a 800 anni dalla morte

A Novoli, il Teatro comunale ospiterà due serate dedicate a San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. L’evento, programmato per mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, intende rendere omaggio alla figura del santo e alla sua eredità spirituale, offrendo un’occasione di riflessione e memoria per la comunità locale.

La Fòcara di Sant'Antonio Abate si presenta in Regione Puglia e accende il racconto dell'edizione 2026, intitolata "Radici di Fuoco". Un rito antico che ogni anno trasforma Novoli in uno dei cuori pulsanti dell'inverno salentino, unendo tradizione, fe

