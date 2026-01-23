Board della Pace | miliardi petrolio e influenza Dalla Russia alla Turchia dal Qatar al Kazakistan | ecco le ragioni di chi ha aderito

Il Board of Peace su Gaza, all’interno dell’edizione 2026 del World Economic Forum di Davos, rappresenta un momento significativo nel contesto geopolitico. Con partecipanti provenienti da Russia, Turchia, Qatar e Kazakistan, l’iniziativa riflette interessi economici, strategici e politici di vasta portata, tra petrolio, influenze globali e accordi internazionali. Questo evento evidenzia come le dinamiche di potere e risorse modellino le scelte delle nazioni coinvolte.

L'edizione 2026 del meeting annuale del World Economic Forum di Davos passerà probabilmente alla storia soprattutto per la firma dell'atto costitutivo del Board of Peace su Gaza. Un club "esclusivo" suo malgrado, considerando che il presidente statunitense Donald Trump, promotore dell'iniziativa, aveva invitato letteralmente mezzo mondo a prendervi parte ottenendo però al momento un ristretto numero di adesioni. I duri e puri della vicinanza all'attuale amministrazione Usa. O comunque quelli che più avrebbero avuto da perdere in caso di rifiuto. È il caso, ad esempio, del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Board of peace per Gaza, cos’è e chi ha aderito: i Paesi che hanno detto sìIl Board of Peace per Gaza è un'iniziativa internazionale volta a promuovere dialogo e stabilità nella regione.

Dalla Cina all’India fino alla Russia: ecco chi è preoccupato per la caduta del regime iraniano. Il motivo? Interessi su commercio, difesa e petrolioDiversi paesi dalla Cina all’India e alla Russia manifestano preoccupazioni riguardo alla possibile caduta del regime iraniano.

