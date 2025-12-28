FAST Heroes è un programma educativo dedicato ai bambini, volto a insegnare loro a riconoscere i sintomi di un ictus. Con oltre un milione di giovani sensibilizzati nel mondo, l’iniziativa mira a favorire l’intervento tempestivo. In Italia, tra le 100.000 e le 120.000 persone ogni anno sono colpite da ictus, molte delle quali sono nonni. Educare i più piccoli può fare la differenza in situazioni di emergenza.

N el nostro Paese, tra le 100mila e le 120mila persone vengono colpite da ictus cerebrale. L’età media delle persone colpite da ictus cerebrale è di circa 70 anni e fino al 50% di loro sono nonni. Nasce da questo dato l’idea di rendere consapevoli i nipoti di questi nonni su quali sono i sintomi dell’ictus. È quello che fa il programma FAST Heroes. Messo a punto dall’Università di Salonicco con la partecipazione di Angels Initiative, è sostenuto dall’Organizzazione Mondiale sull’Ictus cerebrale. Attraverso attività divertenti, interattive e a tema “supereroi”, ha dato vita a vere catene di consapevolezza fatte dei bambini di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - FAST Heroes è il programma salva-nonni che insegna ai più piccoli i sintomi. E che ha raggiunto il milione di bambini sensibilizzati nel mondo

Riconoscimento nazionale al territorio: premiata la rete integrata per la gestione dell’ictus e il progetto educativo FAST Heroes che ha coinvolto oltre 560 bambini delle scuole primarie - facebook.com facebook