Le Arance Airc accendono la ricerca contro il cancro scienziata tedofora e Goggia testimonial

Le Arance Airc sostengono la ricerca contro il cancro, un impegno che si tramanda nel tempo e richiede la collaborazione di tutti. Con il coinvolgimento di scienziate, testimonial come Goggia e iniziative dedicate, si mira a finanziare progetti che fanno la differenza. Anche una piccola donazione contribuisce a mantenere accesa questa speranza, alimentando una lotta condivisa e fondamentale per il progresso della medicina.

(Adnkronos) – La ricerca contro il cancro è come una fiamma che va alimentata, di generazione in generazione, di laboratorio in laboratorio, con la stessa passione e determinazione che si mette anche nello sport e con un lavoro di squadra in cui tutti possono fare la propria parte, anche con una piccola donazione. E' il messaggio che porteranno la campionessa Sofia Goggia e la scienziata-tedofora Paola Storti nelle vesti di testimonial della campagna 'Le Arance della Salute' di Fondazione Airc, che torna come ogni anno nelle piazze, e nelle scuole, d'Italia. L'appuntamento è per sabato 24 gennaio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Airc, a Napoli una serata speciale a sostegno della ricerca contro il cancro: raccolti 60 mila euro Biogem, la dottoressa Caruso a capo di un progetto di ricerca contro il cancro finanziato dall'AIRC

Biogem si distingue per l'eccellenza nella ricerca oncologica, guidata dalla dott.ssa Francesca Pia Caruso nel laboratorio di Biologia Computazionale. Sotto la direzione del prof., il progetto, finanziato dall'AIRC, mira a sviluppare nuove strategie per combattere il cancro, unendo competenze innovative e passione scientifica. Un impegno fondamentale per migliorare la vita di molti e aprire nuove speranze nel campo della medicina.

