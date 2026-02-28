Durante la Milano Fashion Week AutunnoInverno 2026-27, i beauty look presentano labbra rosso vernice e microliner realizzati da Dolce & Gabbana, insieme alle altre tendenze di trucco e acconciature viste sulle passerelle. Le modelle indossano make-up audaci e capelli curati nei dettagli, mentre le collezioni di stilisti italiani mostrano le novità per la prossima stagione. Gli eventi si sono svolti nel centro della moda milanese con sfilate e presentazioni.

Dalle passerelle Autunnoinverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap La Milano Fashion Week quest'anno si contende i riflettori con Sanremo. La prima giornata è cominciata con il romanticismo etereo di Luisa Beccaria seguita con la creatività fiabesca di Antonio Marras. Il debutto più atteso è stato senza dubbio quello di Maria Grazia Chiuri alla direzione creativa di Fendi per una sfilata che si è configurata come una dichiarazione d'intenti. Nel trucco spicca il dettaglio della matita bianca dentro la rima cigliare, insieme ai capelli dai ciuffi svolazzanti fermati in una coda bassa, manifesto di leggerezza e di bellezza senza troppo impegno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Milano Fashion Week, labbra rosso vernice e microliner da Dolce & Gabbana e gli altri beauty look

Milano Fashion Week febbraio 2026, dove e quando sfilano Prada, Armani e Dolce & GabbanaLa Milano Fashion Week di febbraio 2026 è già una promessa sussurrata tra inviti che circolano, fitting notturni e agende che si riempiono a ritmo...

Milano Fashion Week 2026, Madonna e Anna Wintour in prima fila da Dolce & Gabbana. Dalla “vera pelle” di Ferrari alla principessa contemporanea di Ermanno Scervino, il meglio delle passerelleScatta il weekend per la Milano Fashion Week donna 2026: ironico dirlo, ma in pole position c’è Ferrari come prima sfilata del giorno, mentre...

Front Row Royalty! Kerem Bürsin at Dolce & Gabbana Show #KeremBürsin #shorts

