Femminilità, movimento, charme e personalità: tutto in un unico look. Penélope Cruz arriva in una città e la strega. La incanta completamente. Era appena successo a Parigi poca tempo fa, durante la Haute Couture Week, quando l'attrice ha scelto il front row di Chanel (di cui è una delle muse più longeve) per sorprendere tutti con un taglio di capelli completamente nuovo: un elegante bob clavi-cut. Questa volta tocca a Londra. L'attrice spagnola ha partecipato alla première del suo nuovo film, The Bride. E lo ha fatto con lo stile di una vera regina del red carpet. Il suo little black dress firmato Jacquemus dalla collezione fall 2026 è un capolavoro di eleganza e femminilità che non lascia scampo agli sguardi.

Alla première londinese di "The Bride", l'attrice sfoggia un abito Jacquemus dalla collezione fall 2026: scollatura profonda, gonna di nastri e fascino senza età

