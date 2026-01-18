Scopri come indossare il maglione sopra l’abito per rinnovare il guardaroba in modo semplice e raffinato. Questa tecnica di sovrapposizione permette di creare look eleganti e originali, senza dover acquistare nuovi capi. Un modo pratico e versatile per dare nuova vita ai vestiti di sempre, mantenendo uno stile sobrio e sofisticato.

C ome indossare il maglione sull’abito diventa la combinazione più semplice (e più chic) alla voglia di rinnovare il guardaroba invernale senza stravolgerlo, giocando con sovrapposizioni intelligenti che trasformano capi classici in look sorprendentemente attuali. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Dolcevita bianco e vestito midi total white Il look più sofisticato e minimalista con cui indossare abito e pullover prevede la presenza di un dolcevita bianco e di un vestito midi total white. Per outfit monocromatici che si fanno notare. Leggi anche › Giochi di styling. I maglioni dell’Inverno 202526 si indossano sopra ad abiti e tubini Maglione oversize sul vestito in pizzo Come sdrammatizzare e rendere più casual il lungo vestito in pizzo? Indossandolo insieme ad un maglione in lana dalla trama spessa e dalla silhouette oversize. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come indossare il maglione sull’abito per rinnovare i vestiti di sempre e creare look inediti, chic e sorprendentemente facili da copiare

Sovrapporre dolcevita, giacca trapuntata e gilet teddy porta a creare un outfit caldo e chic da indossare ogni giorno

Combinare un dolcevita, una giacca trapuntata e un gilet teddy permette di creare un look caldo e raffinato, ideale per le giornate invernali. Per completare l’outfit e garantire comfort e protezione dal freddo, si consiglia di scegliere una base di collant o calzamaglia, abbinata a pantaloni caldi di lana o altri tessuti isolanti. Queste scelte assicurano praticità e stile senza rinunciare alla comodità.

Leggi anche: Maglioni di Natale, ma make it fashion: le versioni chic da copiare subito

