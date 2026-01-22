Roma-Milan, un confronto atteso tra due delle principali squadre italiane, vedrà l’assenza di due giocatori chiave: Gimenez e Dovbyk. Originariamente considerati protagonisti, entrambi sono stati costretti a saltare la partita a causa di infortuni. La loro assenza potrebbe influire sulle strategie delle rispettive formazioni e sull’andamento del match, aggiungendo un elemento di incertezza a questa sfida di grande rilievo nel campionato italiano.

Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ad inizio stagione, si immaginavano di giocare Roma-Milan sul campo, ricoprendo il ruolo di attaccante nelle rispettive squadre. Ma così non sarà, il loro destino ha riservato ben altro: un percorso molto simile, lontano dal terreno di gioco e dai riflettori della Serie A. I due calciatori sono stati protagonisti di un possibile scambio, successivamente mai realizzato, nell'ultima sessione di calciomercato estiva. Dall'inizio stagione i due hanno faticato abbastanza, arrivando fino all'infortunio che li costringerà a rimanere lontani dal campo per molto tempo, seguendo le proprie squadre dalla tribuna dello stadio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Roma-Milan, da possibili protagonisti a grandi assenti: Gimenez e Dovbyk, destini incrociati

