I destini incrociati di David Bowie e Christiane F

Tra il 1976 e il 1978, David Bowie e Iggy Pop trascorsero un periodo a Berlino, un momento di riflessione e creatività per entrambi. In quegli anni, Bowie si confrontò con le proprie dipendenze e con la scena artistica della città, mentre Christiane F. raccontò la sua difficile esperienza di gioventù tra droga e marginalità. Questa narrazione mette in luce come le vite di artisti e giovani si siano intrecciate in un contesto di ricerca di sé e di sopravvivenza.

Dal 1976 al 1978, David Bowie e l'amico e collega Iggy Pop trascorsero due anni a Berlino. Consumati dall'uso di sostanze stupefacenti, i due artisti si erano rifugiati nella capitale tedesca, in fuga dai loro demoni. In effetti, il biennio berlinese li aiutò a disintossicarsi (almeno in parte), e il cantautore britannico compose alcuni dei suoi brani più significativi proprio in quel periodo. Mentre lui -seppure a fatica, e con molte ricadute- risaliva dagli abissi, una sua giovane fan stava velocemente sprofondando nelle sabbie mobili della dipendenza. Era nata ad Amburgo, era nel pieno dell'adolescenza, e si chiamava Vera Christiane Felscherinow: era Christiane F.

