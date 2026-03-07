Dai chicchi alla gloria macinini nel segno dell’eccellenza | la città riscopre il suo caffè d’autore

In Romagna, la città si prepara a celebrare il caffè d’autore con una manifestazione dedicata, mentre la classifica mondiale sui

In Romagna c'è un posto dove si beve il caffè migliore del mondo? Alla domanda può rispondere la classifica mondiale sui generis dei "World 100 Coffee Shop", appena pubblicata come ogni anno. Il numero uno si trova negli Stati Uniti, a Rogers, in Arkansas, mentre l'unica presenza europea nella top ten è al decimo posto, a Parigi, con Tanat. L'Italia, purtroppo e nonostante sia la patria del caffè ristretto, piazza un locale nei primi 50: a Roma, Faro, in posizione 42. L'altra presenza tricolore è al numero 63, a Firenze, con Ditta Artigianale Specialty Coffee Roasters. Quindi la Romagna, questa volta, resta a bocca asciutta.

