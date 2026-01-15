Perché in profumeria ci fanno annusare i chicchi di caffè? La vera verità

Perché in profumeria ci fanno annusare i chicchi di caffè? Questa pratica serve a rinfrescare le narici tra un test e l’altro. La presenza dei chicchi aiuta a neutralizzare le fragranze e a ripristinare l’olfatto, consentendo di valutare meglio le diverse profumazioni. È un metodo semplice e efficace per evitare che il senso dell’olfatto si affatichi durante la scelta della fragranza più adatta.

Alzi la mano chi, entrando in profumeria, tra una fragranza e l'altra, non ha mai vissuto un corto circuito olfattivo! Sicuramente pochi perché quando si inizia a spruzzare, annusare e confrontare, dopo pochi minuti, è normale che il naso (insieme al cervello ad esso strettamente collegato) vada in tilt. Per questo, le commesse tendono a far annusare i chicchi di caffè in profumeria tra un test e l'altro. Quando si annusano troppe fragranze, il naso a un certo punto si prende la sua pausa forzata. Questo adattamento olfattivo, conosciuto anche come olfactory fatigue, succede perché i recettori del naso, stimolati troppo a lungo, smettono temporaneamente di reagire agli stimoli odorosi.

