Italia Viva rompe col Pd sfuma la candidatura a sindaco di Dafne Musolino

Italia Viva ha deciso di interrompere la collaborazione con il Partito Democratico e Dafne Musolino ha rinunciato alla candidatura a sindaco per il centrosinistra. Questa scelta segue la precedente decisione di Paolo Todaro di fare un passo indietro. La situazione ha portato a una modifica nella composizione delle liste e nelle candidature per le prossime elezioni comunali.

Il vicepresidente Davide Faraone alimenta la tensione nel centrosinistra. "Tanti giorni sono passati invano, invece che discutere con la città si è discusso nella sedi chiuse di partito" Dopo Paolo Todaro anche Dafne Musolino fa un passo indietro e rinuncia alla candidatura a sindaco per il centrosinistra. Una coalizione in netta difficoltà che dopo giorni di riunioni non è ancora riuscita a scegliere il nome giusto. E mentre sembra ormai scontata la scelta di puntare tutto sul consigliere comunale Pd Antonella Russo, nonostante le frizioni interne (c'è chi preferisce Alessandro Russo), ci pensa il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone a mettere ancora più benzina sul fuoco al termine della riunione della direzione provinciale di ieri sera.